Van-Yüksekova karayolunda heyelan

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VanYüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde VanYüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak karayolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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