<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyüne giden iş makinası yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazadan TIR sürücüsü yara almadan kurtuldu.<br>Kaza saat 16.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyüne 2 kilometre mesafede meydana geldi. İş makinası yüklü 30 YA 347 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-02 17:26:13<br>
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