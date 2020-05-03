Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

"Bu işler hep kader..."

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Hakkari Belediyesi ekipleri, esnafa yönelik sosyal mesafe ve koruyucu sağlık ekipman kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusundaki korona virüs denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa tüm esnafa yönelik sosyal mesafe ve koruyucu sağlık ekipman kullanımına yönelik denetimleri yaparak bilgilendirmelerde bulundular.

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