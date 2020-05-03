Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

İHA

Hakkari Belediyesi ekipleri, esnafa yönelik sosyal mesafe ve koruyucu sağlık ekipman kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Hakkari Belediyesi ekipleri, esnafa yönelik sosyal mesafe ve koruyucu sağlık ekipman kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusundaki korona virüs denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa tüm esnafa yönelik sosyal mesafe ve koruyucu sağlık ekipman kullanımına yönelik denetimleri yaparak bilgilendirmelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’ye baharla gelen güzellik Şemdinli Kaymakamı Güven ve komutanlar, Goman Tepesi’ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler
YEREL HABERLER Şemdinli’ye baharla gelen güzellik Şemdinli Kaymakamı ...
"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekmek dağıttı
YEREL HABERLER "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekmek dağıttı
(Görüntülü) Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü ...
Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu
YEREL HABERLER Dereye düşerek kaybolan Burhanettin, ölü bulundu
Hakkari’de dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Eski AK Parti İl Başkanı Fırat’ın yeğeni derede boğuldu
YEREL HABERLER Hakkari’de dereye düşen çocuğun cansız bedenine ...
(Görüntülü) Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR ...
Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da, iş makinası yüklü TIR devrildi
Yüksekova-Van karayolunda heyelan Yola düşen heyelandan dolayı yol 2 gündür ulaşım kapalı
YEREL HABERLER Yüksekova-Van karayolunda heyelan Yola düşen ...
(Görüntülü) Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari ...
Hakkari’de gece yarısı caddeler yıkandı
YEREL HABERLER Hakkari’de gece yarısı caddeler yıkandı
Yüksekova’da ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan malzemesi için vatandaşlar birbiriyle yarıştı
YEREL HABERLER Yüksekova’da ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan ...
Hakkari’de kapı kapı dezenfekte
YEREL HABERLER Hakkari’de kapı kapı dezenfekte
Hakkari Jandarma ekiplerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Hakkari Jandarma ekiplerinden örnek davranış
Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma ...
Yüksekova-Van karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Yüksekova-Van karayolunda heyelan
Van-Yüksekova karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Van-Yüksekova karayolunda heyelan
Hakkari’deki din görevlilerinin yardımları devam ediyor
YEREL HABERLER Hakkari’deki din görevlilerinin yardımları devam ...
(Görüntülü) Pancar toplamaya giden karı koca devrilen traktörün altında kalarak yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pancar toplamaya giden karı koca devrilen ...
Devrilen traktörün altından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altından uzun uğraşlar sonucu ...
Yüksekova'da traktör devrildi: Sürücü 2 saat sonra kurtarılabildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da traktör devrildi: Sürücü 2 saat sonra ...
Kızılaydan her gün bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Kızılaydan her gün bin kişiye sıcak yemek
Yüksekova’da ters lale güzelliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da ters lale güzelliği
'Vefa' ekibi gönüllere dokunmaya devam ediyor Hakkari’de Vefa Sosyal Destek Grubu bugüne kadar 3 bin kişinin talebini karşıladı
YEREL HABERLER 'Vefa' ekibi gönüllere dokunmaya devam ...
Hakkari’de 'Askıda Ekmek Var' projesi
YEREL HABERLER Hakkari’de 'Askıda Ekmek Var' projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X