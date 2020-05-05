Heyelan düşen kara yolunda çalışmalar devam ediyor Hakkari Valisi Akbıyık, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapanan HakkâriYüksekova kara yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, sağanak yağışın neden olduğu heyelan sonucu ulaşıma kapanan kara yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, geçen hafta Yüksekova’nın Hakkâri ve Van’la ulaşımını sağlayan kara yolunun 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini ve yola büyük kaya kütleleri düştüğünü söyledi. Heyelan nedeniyle Yüksekova’nın Hakkâri ve Van ile bağlantısının kesildiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımız ara tahliye yolları kullanıyor. Karayolları ve diğer ekiplerimiz trafiğe yeni bir geçiş vermek üzere burada canla başla çalışıyorlar. Hem heyelanın meydana geldiği kara yolu bir an önce açılır hem de trafik geçişinin verileceği yeni alternatif yol çalışmaları kısa sürede tamamlanır ve vatandaşlarımız daha rahat Hakkâri il merkezine ve Van’a ulaşırlar inşallah. Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında Vali İdris Akbıyık’a; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

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