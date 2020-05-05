Hakkari'de eczaneler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla gittiği eczanelerin tamamını dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda başlattıkları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ildeki kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerler de öncelikli olmak üzere dezenfekte ediyor. Bu kez ilde vatandaşların sıklıkla gitmek zorunda olduğu eczaneleri dezenfekte eden belediye ekipleri, bu uygulamanın periyodik olarak devam edeceğini ifade etti.

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