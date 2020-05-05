Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

DHA

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)-YÜKSEKOVA'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan karayolu, 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Yolu kapatan yüzlerce ton ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi uzun zaman alacağı için alernatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metrelik alternatif yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütülerken, Van'a veya Hakkari yönüne gitmek isteyen sürücüler zincir takarak, çamurlu köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor.  Yüksekova'da, 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü...

Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)-YÜKSEKOVA'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan karayolu, 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Yolu kapatan yüzlerce ton ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi uzun zaman alacağı için alernatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metrelik alternatif yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütülerken, Van'a veya Hakkari yönüne gitmek isteyen sürücüler zincir takarak, çamurlu köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. <br>Yüksekova'da, 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Karayolları ekipleri, Yüksekova'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ancak yüzlerce ton ağırlığındaki heyelanın temizlenmesi ve yolun açılması uzun zaman alacağı için alternatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metre olacağı belirtilen yolun bir an önce tamamlanması için Karayolları 117'inci Şube Şefliği, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürütüyor. <br>Ekipler, 4 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'dan Hakkari'ye veya Van'a gitmek isteyenler ise köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. 11 kilometrelik yolun bir bölümünün bölgede etkili olan yağmur nedeniyle aşırı çamurlu olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sel, su birikintileri ve küçük heyelanlar yüzünden çamur deryasına dönüşen bölgeyi aşmak isteyen sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor. Özellikle yiyecek, meyve ve sebze taşıyan ağır tonajlı kamyonlar ise çamurlu bölgeyi aşamayınca yüklerini daha hafif ve küçük araçlara nakletmek zorunda kalıyor. <br>Vatandaşlar, zorlu bir yolculuk yaptıklarını ve çalışmaların bir an önce bitirilmesini istediklerini belirterken, Van yönünden gelip, Yüksekova'ya gitmeye çalışan kamyon sürücülerinden Macit Ayvert, köy yolunda uzun araç kuyruklarını oluştuğunu söyledi. Ayvert, "Şu an herkes mağdur durumda. Çalışmaların ksa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Sebze ve meyveler yolda bekliyor. Küçük araçlara yükleyip öyle ilçe merkezine götürebiliyoruz "dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-05 12:07:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık ...
(Görüntülü) Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ...
Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti
Hakkari'de eczaneler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de eczaneler dezenfekte edildi
Çukurca Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Çukurca Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Heyelan düşen kara yolunda çalışmalar devam ediyor Hakkari Valisi Akbıyık, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Heyelan düşen kara yolunda çalışmalar devam ...
(Görüntülü) Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pancar toplarken uçurumdan düşüp ...
Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte ...
Pancar toplarken ayağı kırılan vatandaş dağda mahsur kaldı Dağ başında ayağı kırılan vatandaş 6 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Pancar toplarken ayağı kırılan vatandaş dağda mahsur ...
Şemdinli’de patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
(Görüntülü) Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
YEREL HABERLER Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
Jandarma fitrelerini köylüye bağışladı
YEREL HABERLER Jandarma fitrelerini köylüye bağışladı
Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van karayolunda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van ...
Şemdinli’ye baharla gelen güzellik Şemdinli Kaymakamı Güven ve komutanlar, Goman Tepesi’ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler
YEREL HABERLER Şemdinli’ye baharla gelen güzellik Şemdinli Kaymakamı ...
"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekmek dağıttı
YEREL HABERLER "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekmek dağıttı
Hakkari’de sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de sosyal mesafe denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X