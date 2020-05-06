Ölümcül 'koca engerek'le oynayıp, doğaya saldılar

<br>Abdullah KAYA/DERECİK(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik İlçesi Anadağ köyü kırsalında koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden `koca engerek´ yakaladı. Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı. <br>Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında ve Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik İlçesi´nde ölümcül zehriyle bilinen `koca engerek´ yılanı görüntülendi. İlçenin Anadağ köyü kırsalında gezinip, koyun otlatan Mervan Dinç, Mehmet Taş ve İnzar Tekin tarafından bulunan koca engerek, zarar verilmeden doğaya bırakıldı. Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA<br>2020-05-06 14:52:36<br>

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