Hakkari’de dolu yağışı

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Hakkari’nin Üzümcü köyünde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyünde sabah saatlerinde dolu yağdı. Yolların beyaza büründüğü köyde, vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yeni çiçek açan meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin zarar gördüğünü belirten Üzümcü köyü sakinleri, tek tesellilerinin ise dolu yağışının kısa süreli olduğunu ifade ettiler.

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