Boynuna inşaat teli dolanan köpek kurtarıldı

Hakkari’de boynuna inşaat teli dolanan ve ağır yaralanan bir köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari Üniversitesi yerleşkesinde boynuna inşaat teli dolanmış ve ölüme terk edilmiş sokak köpeği bulunduğu ihbarını alan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kanlar içinde kalan ve baygın halde bulunan sokak köpeğine ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Gerekli tüm müdahaleleri yapılan köpek, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alındı.

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