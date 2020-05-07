Evlerinde giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar

<br>Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor.<br>Yüksekova´ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi. <br>GEÇ SAATE KADAR TELEVİZYON İZLİYORLAR<br>Eşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve bu nedenle zor günler yaşadıklarını söyleyen Sanya Ataş, yakınlarının ve komşularını verdiği destekle yaşadıklarını belirtti. Ataş, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.<br>11 yaşındaki Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-07 12:54:53<br>
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