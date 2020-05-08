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Ağaç dallarından sepet ürüyor

DHA

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cebrail Yürekli (60), el işi örme sepetler yaparak, günümüzde artık yaygın olmayan sepetçilik geleneğini sürdürüyor. Yürekli, ürettiği sepetleri ise 50 ile 70 lira arasında satışa sunuyor.  Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Yürekli, Nehil Sazlığı'nda topladığı ağaç dallarını evine getirip, burada seçip temizledikten sonra uygun olanlarla çeşitli boy ve şekillerde sepetler yapıyor. Dedesinden, babasından öğrendiği bu mesleği sürdürmeye kararlı olduğunu söyleyen Yürekli, sepetçilik mesleğinin...

Ağaç dallarından sepet ürüyor

<br>Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cebrail Yürekli (60), el işi örme sepetler yaparak, günümüzde artık yaygın olmayan sepetçilik geleneğini sürdürüyor. Yürekli, ürettiği sepetleri ise 50 ile 70 lira arasında satışa sunuyor. <br>Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Yürekli, Nehil Sazlığı'nda topladığı ağaç dallarını evine getirip, burada seçip temizledikten sonra uygun olanlarla çeşitli boy ve şekillerde sepetler yapıyor. Dedesinden, babasından öğrendiği bu mesleği sürdürmeye kararlı olduğunu söyleyen Yürekli, sepetçilik mesleğinin unutulmaması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. <br>Sepet ustası Yürekli, mesleği oğluna öğretmeye çalıştığını belirterek, "Koronavirüs günlerinde sıkılmadan iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Yaklaşık 40 yıldır dede, baba mesleğimi yaşatmaya çalışırken bir taraftan da aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Benden sonra da bu mesleği oğluma öğretmeye çalışıyorum. Belki geçim kaynağı olmayabilir. Ama en azından bu zanaatı sürdürüyoruz. Özellikle kadınlardan tandır ekmeği ile sebze ve meyvelerin saklanması için bolca sipariş alıyorum" dedi. <br>Eskiden sepetin önemli bir ihtiyaç olduğunu da söyleyen Yürekli, "Bu mesleği yapan çok kişi vardı. Şimdi sepetin yerini plastik kovalar, metalden yapılan eşyalar, çuvallar aldı. Oysaki tamamen ahşap ve doğal olan bu sepetler daha sağlıklı. İçerisinde her türlü gıda maddesi taşıyabilir, saklayabilirsiniz " dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-08 10:49:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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