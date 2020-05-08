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Ataş ailesi, yılan korkusu yüzünden evlerini terk etti

DHA

Ataş ailesi, yılan korkusu yüzünden evlerini terk etti

<br>Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşayan Ataş ailesi, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı. Davut Ataş´ın ağabeyinin evine yerleşen aile, yetkililerden yardım bekliyor.<br>Yüksekova´ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından girmesi nedeniyle bir süredir korku içerisinde yaşayan aile, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı. Davut Ataş, 6 kişilik aile olarak ağabeyi Sabri Ataş´ın evine yerleştiklerini söyledi. Ataş ailesinin yaşadığı evin çevresinde ise bugün 10'a yakın yılan görüldü. Yılanlar evin duvarlarında bulunan çatlaklardan içeri girdi. <br>`GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPTIK´<br>Köyde incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parkı Yüksekova Şefi Erhan Konur, "Bataklı köyündeki evde yılanların olduğu ihbarı aldık. Bizde köye gelerek gerekli incelemelerimizi yaptık. Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olayın çözümü için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Ağabey Sabri Ataş ise kardeşinin ve ailesinin büyük korku yaşaması nedeniyle evlerine almak zorunda kaldıklarını, ancak yetkilerden yardım beklediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-08 16:12:39<br>

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