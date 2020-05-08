Hakkari'de 'yayla muzu' toplayan çocuklar, gazetecileri polis zannedip kaçtı

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisi, pazar tezgahlarında satılmaya başlarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı üç çocuk; uçkun toplamak için gittikleri bölgede, kendilerini görüntüleyen gazetecileri polis zannedip kaçmaya başladı.<br>Hakkari'nin yüksek dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisi, kent merkezindeki tezgahlarda satılmaya başlandı. Destesi 5 ile 10 lira arasında satılmasına rağmen yoğun talep gören uçkun, bölgede yaşayanların da ekmek kapısı oluyor. Koronovirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşları 10 ile 13 arasında değişen C.K, E.K, ve H.K, uçkun toplamak için Depin mevkisine gitti. Çocuklar uçkun toplarken, kendilerini görüntüleyen gazetecileri polis zannedip kaçmaya başladı.<br>Bir süre kayalıkların arasında saklanan çocuklardan H.K, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı olduğu için korktuklarını belirterek, "Gazetecileri polis zannedip kaçtık. Aile bütçemize katkıda bulunmak içi uçkun toplamaya geldik. Topladığımız uçkunları da yolda durdurduğumuz araç sürücüleri ev içerisindeki yolculara satıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-08 16:49:04<br>

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