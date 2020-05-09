Yüksekova yol yapım çalışmalarına start verildi

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi tarafından çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte Kuruköy Caddesinin yol yapım çalışmalarına start verildi.

Yüksekova Belediyesi tarafından yapılan beton asfalt ihalesi kapsamında, başlatılan yol çalışmalarında öncelik arz eden Kuruköy Caddesinde zemin hazırlık çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu gün itibari ile başlatıldı. Daha önce zeminde kullanılan malzemenin belediye tarafından taşınmasından sonra yüklenici firma tarafından söz konusu caddede ‘silindirle sıkıştırılmış beton’ çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'nın uzun zamandır ihtiyacı olan bir işe adım attıklarını söyledi.

İlçe merkezindeki dört mahallede yaklaşık olarak 32 kilometrelik bir alanda yol yapım çalışmalarının başladığını belirten Doğramacı, “Allah'ın izniyle hava şartları da el verirse süreci hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Şuan da yol sıyırma çalışmalarımız başladı. Bu yollarımız ciddi manada sorunluydu. Vatandaşlarımızın da en çok şikâyet ettiği konuydu. Daha güzel bir Yüksekova inşa etmek için yola çıktık. İnşallah el birliğiyle bu şehri hak ettiği o güzel, yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalar ile ilgili belirledikleri bir tarihin olduğunu anımsatan Doğramacı, “Planladığımız bir tarih var. Ama karşımıza çıkacak olan sıkıntılar olacaktır. Çünkü imar ile ilgili problemlerimizi de çözmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da bitirdik. Bazı yolları açmamız lazım. Bazı yollarda da farklı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın daha önce yapılan alt yapıya bağlantı yapmış olmaları gerekiyor ki bu iş sağlıklı bir şekilde yürüsün. İnşallah yapmışlardır. Çünkü yapmışlarsa bu süreç daha hızlı işleyecek. Ama yapmamışlarsa süreç sekteye uğrar, o zaman da bir tarih belirlememiz gerekecek. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız bize bu süreçte yardımcı olsunlar. Eğer hep beraber sahip çıkarsak çok güzel bir şehrimiz olacak. Birde lütfen çıkardığımız parke taşlarımızı almasınlar. Çünkü biz bu parke taşlarımızı farklı çalışmalarımızda değerlendirmek istiyoruz. Yüksekova bir şehir ve Yüksekova’nın hak ettiği yere gelmesi için gayret ediyoruz. Ama tabii bunu Yüksekovalı vatandaşlarımızla yapmak zorundayız. Şehir olmak, şehirliyle mümkündür. Her birimiz kendi sorumluluklarımız bilerek hareket edersek, zaten şehrimizi kolayca inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Atık küllerin ilçede gelişigüzel bir şekilde atıldığını belirten Doğramacı, “Üzerinde durmamız gereken önemli bir konumuz daha var. Çöp konteynerlerimiz, olduğu halde çöplerimizi yanına koyuyorsak, orada başka sıkıntılar var demektir. Kül dökme alanımızın olmasına rağmen Küllerimizi gelişigüzel yollara bırakıyorsak, orada başka bir problem vardır demektir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu şekliyle Şehri güzelleştiremeyiz. Yaşadığımız yeri ya biz Cennet’e dönüştürürüz ya da kendimiz Cehenneme dönüştürürüz. Biz Cennete dönüşsün diye gayret ediyoruz. Herkesin de bu gayrete katkı sunacağını düşünüyoruz. Yüksekova İnşallah daha güzel olacak. Yaşanabilir bir şehir olacaktır diye inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Doğramacı'ya, Fen İşleri ve İmar İşleri müdürü Erol Zirek eşlik etti.

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