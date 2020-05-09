Yoğurt kabı ve pet şişeden siperlik 30 yıldır kravatsız çalışmıyor

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yunus Kayhan isimli vatandaş yoğurt kabı ve pet şişelerle siperlik maske yaptı.

Çinin Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgını Türkiye’de görülmesiyle ülke genelinde önlemler üst seviyeye çıktı. Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde ikamet eden Yunus Kayhan (70) isimli vatandaş, evinin yanında bulunduğu elektronik dükkânında Covit19 hastalığına karşı, kimsenin aklına gelmediği malzemelerle siperlik maske yaptı



“Yoğurt kabı ve pet şişiyle siperlik yaptı”

Akşam evinde otururken mutfak tezgahı üzerinde gördüğü yoğurt kabı ve kola şişeninden siperlik yapmak aklına gelen Kayahan, evinin yanında bulunan dükkanına götürerek yüz koruyucusu olan siperlik maskeye dönüştürdü.



“30 senedir kravatla çalışıyor

Yunus Kayhan, 30 senedir evinin yanında bulunan elektronik atölyesinde yaptığı tüm işlerde gece gündüz asla boynunda bulunan kravatı çıkarmadığını ve bundan sonrada da aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.



“Evden getirdiği malzemeleri siperliğe dönüştürdü”

Yoğurt kabı ve pet şişeyle siperlik yapan Yunus Kayhan, ''Bizde korona virüsün çıkmasıyla tedbirlerimizi aldık. Evde oturmuştum canım sıkılıyordu. Bir baktım evde yoğurt kapları vardı, gözüme çarptı bunlarla ne yapılır diye düşündüm. Baktım bunun üst tarafı oynuyordu. Kendi kendime dedim bu güzel siperlik olur. Bununla ne yapabilirim, ne edebilirim sonra petleri de buldum şeffaf naylonundan dolayı. Atölyeye getirdim malzemeleri güzelce kestim. Daha yüzüme göre siperliğin yapmasına başladım. Kestim, yapıştırdım ve güzel bir siperlik çıkarttım. Bu yoğurt kapları ve pet şişeler aşağı yukarı herkesin evinde var, yeter ki biraz akıl kullanılırsa hiçbir şekilde maske sıkıntısı yaşanılmaz. Bu sadece yoğurt kabı ve pet şişeyle yapılan kolay bir yöntem herkeste yapabilir” dedi.

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