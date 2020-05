Vali Akbıyık'tan “Anneler Günü” mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Huzurlu bir toplumun temeli, sağlam bir ailedir. Annelerimiz, ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Anneler bizim en değerli varlığımızdır. Bizleri dünyaya getiren, yaşama hazırlayan onlardır. Bizim için her türlü fedakârlıkta bulunarak sevgi, şefkat ve merhametini bizden esirgemeyen annelerimizin hakkını ödemek elbette mümkün değildir. Onları her zaman başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Peygamber Efendimiz ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ Hadisi Şerifi ile cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye ‘öf’ bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumumuzu şekillendirmede büyük rolü olan annelerimizi en içten duygularımla selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.