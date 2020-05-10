Evde yakalanan 30’a yakın yılan doğaya bırakıldı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Ataş ailesinin evinde yakalanan 30’a yakın yılan doğaya bırakıldı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde yaşayan Ataş ailesine ait evde, Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan tarafından inceleme yapıldı. Evin içinde 30’a yakın yılanı yakalayarak torbaya bırakan Kaçan ve beraberindeki belediye ekibi, yılanları merkeze uzak bir noktada doğa bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Kaçan, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatıyla köye geldiklerini belirterek, “Profesyonel ekibimizle yaptığımız incelemede evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışarıya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya koyduktan sonra köy dışında bulunan sazlığa bıraktık. Aileye tekrar eski yaşamlarına devam etmek için yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

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