Valinin selamını alan şehit annesi gözyaşlarını tutamadı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit aileleri başta olmak üzere kadınlara Anneler Günü hediyesi gönderdi. Vali Akbıyık'ın selamını alan bir şehit annesi gözyaşlarını tutamadı.



Hakkari’de Anneler Günü nedeniyle Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarafından bir program düzenlendi. Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu’da yer alan Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden isimleri tespit edilen şehit aileleri ile 100 yaş ve üstü anneleri evlerinde ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali İdris Akbıyık’ın selam ve hediyelerini takdim ettiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve beraberindeki Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ilk önce şehit eşi Sultan Kaya’yı evlerinde ziyaret etti. Vali Akbıyık, şehit eşi ile görüntülü konuşarak Anneler Günü'nü kutlayarak sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu’da yer alan Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehit eşi Hasret Er, şehit annesi Yıldız Kanat’la da görüntülü konuşarak Anneler Günü'nü kutladı. Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin ziyaret ettiği Şehit annesi Fatma Engin ise Vali İdris Akbıyık’ın selamlarını alınca duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

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