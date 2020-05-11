Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkez ile Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcılar (EYP), el bombaları ve av tüfekleri ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, 7 Mayıs günü, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Kavaklı-3 Operasyonu' başlatıldı. Ekiplerin, merkeze bağlı Taşbaşı ve Çimenli köyü ile Yüksekova'nın Akpınar köyü kırsalında yaptıkları arazi taramalarında, bir mağarada 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve 57 av tüfeği ele geçirdi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-11 14:06:26<br>
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