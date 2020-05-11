Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

İlçeye bağlı Yeşiltaş köyünde ikamet eden Resul Kartal adlı vatandaş, koyunlarını otlattığı sırada sürü hâlinde geçen dağ keçileri ile karşılaştı.

Sürü halinde gördüğü keçileri, hemen cebinden cep telefonunu çıkartarak videoya aldı.

Koyunlarını otlattığı sırada keçileri videoya alan Resul Kartal, "Koyunlarımı otlattığım sırada sürüsüyle karşılaştım. Baktım süri halinde geliyorlar çektiklerim 9 taneydi, ama gün boyu iki üç yerde daha gördüm sürü halinde. 20'ye kadar vardı. Köyümüz dağ keçilerine güven mekanları oldu" dedi.

Yüksekova Doğa Tutkunları Başkanı Kahraman Aytan ise "Yüksekovanın hata tüm Hakkari ilinin Yeşiltaş köyünü örnek almalarını ve konuda Yesiltas Köyüne ve oradaki yetkililere Yüksekova doğa tutkunları adına çok teşekkür ve duyarlı olmaya davet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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