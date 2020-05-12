Yüksekova’da tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle’de bulunan bir evin etrafına çekilen tellere sıkışan köpeğin sesi üzerine mahalleli harekete geçildi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.