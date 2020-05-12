Başkan Çoğaç: “Kuaförleri dezenfekte ettik, tamamına maske dağıtacağız”

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç; berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ettiklerini ve tamamına maske desteği vereceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı kararnameyle 50 gün sonra yeniden kepenk açan berber, kuaför ve güzellik merkezleri titizlikle dezenfekte ediliyor. Açıklamalarda bulunan Başkan Vedat Çoğaç, bu iş yerlerinin tamamına maske desteği vereceklerini belirterek, “Bilindiği üzere 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, güzellik salonu ve berberlerimiz alacakları bazı önlem ve tedbirler kapsamında iş yerlerini açtılar. Oda olarak hem toplum sağlığını hem de kendi esnafımızın sağlığını düşünerek daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesi için iş yerlerimizde dezenfekte çalışması yaptık, bu iş yerlerimizin tamamına maske desteğimiz de olacak” dedi.

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