Başkan Büyüksu’dan sınırdaki sağlık çalışanlarına gül

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İran sınırındaki sağlık çalışanlarına gül dağıttı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı’ndaki ve beldedeki sağlık çalışanlarına gül dağıtarak hemşirelerin gününü kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Dırbaz Büyüksu, böyle bir günde sağlık çalışanlarının yanında oluğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en ücra köşesindeki Esendere Sınır Kapısı’nda görev yapan sağlıkçılarımızın yanında olmak için onlarla güzel bu günü paylaşmak için buluyoruz. Sağlık çalışanları şu an dünyanın en fedakar, en zor görevini yapıyorlar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar bizim için evlerinden ve ailelerinden uzakta mücadele veriyorlar. Tarih bunları elbette altın harflerle yazacaktır. Bizde onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Tüm sağlıkçı çalışanları, sağlık emekçileri başımızın tacıdır” dedi.

Sağlık çalışanları da Başkan Büyüksu’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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