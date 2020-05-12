Belediye başkanı, sahra hastanesinde hemşireleri ziyaret edip çiçek verdi

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinin Esendere belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gümrük kapısındaki sahra hastanesinde görevli hemşireleri ziyaret edip, çiçek vererek, Hemşireler Günü´nü kutladı. <br>Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü´nü kutlamak için Esendere Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini ziyaret etti. Fedakarca çalışan hemşirelere teşekkür edip, gül veren Başkan Büyüksu, Hemşireler Günü´nü kutladı. Büyüksu, "Bugün onların yanında olmak istedik. Şu an Türkiye´nin en ücra köşesinde İran ile sınır komşumuz olan Esendere Gümrük Müdürlüğü sahasında kurulan sahra hastanesinde çalışan sağlık emekçilerimize ziyarette bulunduk. Onlara bu güzel günlerinde yalnız kalmadıklarını hissettirmek için yanlarındayız. Dünyanın en zor görevini yapıyorlar. Onlara minnet borçluyuz" dediDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-05-12 17:01:44<br>

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