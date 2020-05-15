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Hakkari’de caddeler tazyikli suyla yıkanıyor

İHA

Hakkari’de caddeler tazyikli suyla yıkanıyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarındaki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkamaya devam ediyor.
Büyük tehlikeleri göze alarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan itfaiye ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’tan almış oldukları talimat üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanını tazyikli suyla yıkamaya devam ediyor. Hakkari’de doğalgaz çalışmaları kapsamında çamurla kaplanan yollar ise itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edilerek yıkanıyor.
Kentin değişik mahallelerinde geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, yöre halkından da tam not aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını takdir eden vatandaşlar, "Onların hayatları adeta pamuk ipliğine bağlı. Bazen yangın, bazen trafik kazası, bazen de herhangi bir yerde sıkışan canlıları kurtarırken şahit olduğumuz fedakar ekip, 24 saat boyunca görev başındadırlar. Kimi zaman eleştirilirler, kimi zaman da can pahası görevleri sebebiyle takdir edilirler. Canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmek için çaba sarf ederler. Herkesin hızla kaçtıkları yerlere onlar koşarak girerler" ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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