Başkan Saklı: Bütün ülkemizin insanını Şemdinli´ye davet ediyorum

<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, elinde Türk bayrağıyla Efkar Dağı´na çıkarak, "Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Ülkemizin bütün insanını Şemdinli´ye davet ediyorum" dedi. <br>Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, elinde Türk bayrağı, teröristlerden arındırılan Efkar Dağı´na çıktı. Saklı, 'Seyirtepe Projesi' için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Saklı, "Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Bütün ülkemizin insanını Şemdinli´ye davet ediyorum. Gelin Şemdinli´de gönlümüzün misafiri olun. Gelin kültürümüz gereği sizi evimizde ağırlayalım. Şu anda Efkar Dağı´nın eteklerindeyiz, huzurlu ve güzel şehrimizin seyir tepesinde. İnşallah yakında bu alanlarla ilgili halkımıza müjdeli haberlerle vereceğiz. Burayı daha etkin ve daha güzel şekliyle halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-05-15 10:14:38<br>

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