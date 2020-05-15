Kaymakam Güven’den çocuklara bayram hediyesi

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Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, bayram öncesi çocuklara hediyeler dağıttı.

İlçenin İran sınırında bulunan Tekelli köyünde yaşayan yetim, öksüz ve şehit çocukları unutulmadı. İlçe Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, aldıkları giyim ve ayakkabıları çocukların evlerine giderek hediye etti.

Çocuklar büyük mutluluk yaşarken, Kaymakam Güven de ailelerle konuşarak sıkıntı ve taleplerini dinledi.

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