Hakkarili İrdem’e engelli puseti desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Nuran İrdem’e Engelli puseti hediye etti.

Hakkari gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, bir çok alanda faaliyet gösteren derneğin gönüllü güzel insanların desteğiyle bu sefer ki durağı Hakkari merkez Yeni Mahallede ikamet eden yüzde yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Nuran İrdem’i ziyaret ederek engelliler haftası gününü kutladı. Ziyaret ettiği yürüme engelli olan Nuran İrdem'e engelli puseti hediye ettiklerini belirten Aydoğdu, ”Nuran İrdem özel gereksinimli kardeşimiz. Dilinde ki hayır duasını alarak onların her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü vererek dernek olarak Hakkari çevresinde ki bütün engelli ailelerimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

İrdem ailesi ise bu durumda kendilerini yalnız bırakmayan bize her konuda yardım elini uzatan, dernek yöneticilerine teşekkür ettiler. Derneğin eğitimcisi Ramazan Erol’da özel gereksinimli çocuklarımız için coğrafya tanımaksızın her zaman rengi ve sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

