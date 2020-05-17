Kentin en işlek caddesinden koyun sürüsü geçti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsü görenleri şaşırttı.

İlçenin en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi’nde korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sessizlik, koyun sürüsünün geçişiyle bozuldu. Caddenin boş olmasını değerlendiren üretici, soyun sürüsünü buradan geçirerek yaylaya götürdü. Kentin en hareketli caddesinde yaşanan görüntüler görenleri şaşırtırken, üretici ise gecenin karanlığında sürüsünü caddeden geçirerek yaylaya doğru yol aldı.

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