Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HakkariVan karayolunda bir aracın çarptığı kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.

Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan Depin Polis Kontrol Noktasında bir aracın çarptığı kurt cinsi köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek, muayenesinin ardından müşahede altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.