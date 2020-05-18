Yüksekova'da 5 metre karla mücadele

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.<br>Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kırsal bölgelerinde ise halen karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipleri 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ne giden yolda, kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 5 metreyi bulduğu karları temizlemek için 10 gündür çalışma yürütüyor.<br>Sertleşen kar nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-18 13:06:17<br>
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