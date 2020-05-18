Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

"Bir yayınevi kurmak bir kütüphane inşa etmek demek" - İSTANBUL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipler, 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesine giden yolda, yer yer 5 metreyi bulan karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle sertleşen kar nedeniyle yer yer zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor. Aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda yolun önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.