Derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

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Hakkari'de pancara giden ancak suların yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Mahmut Balıkesir adlı vatandaş, Hakkari'nin Otluca köyü Guva Sade bölgesine pancar toplamaya gitti. Giderken derenin su debisi düşük olduğu için rahatlıkla karşıya geçmeyi başaran Balıkesir, günün ilerleyen saatlerinde geçtiği iki derenin debisinin yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalarak AFAD ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Bölgeye giden AFAD ekibinin başarılı çalışmasıyla her iki dere yatağına merdiven uzatılmak suretiyle pancar toplamaya giden vatandaş kurtarıldı.

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