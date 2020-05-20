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Zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor

İHA

Zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekibi kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerinin genişletildiği Hakkari’de belediye ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte de denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, kentteki tüm esnafı büyük bir titizlikle denetledi.
Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri ile birlikte tüm esnafı denetlediklerini söyledi. Müdür Demir, “Denetimlerimizi mahallelere yayarak genişletmeye başladık. Denetilmeyen yer bırakmayarak en uç mahalle ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızın da sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmesini hedefliyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte Kıran Mahallesi’ndeki tüm esnafı denetlenerek, son tüketim tarihi geçmiş 100 paket gıdaya imha edilmek üzere el koyduk” dedi.

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