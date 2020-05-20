Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'<br>Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi. Atasoy, ineğini çok sevdiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-20 15:19:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.