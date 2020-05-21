48 gündür korona virüs tedavisi gören hasta taburcu edildi

– Yüksekova Devlet Hastanesinde 48 gündür korona virüs tedavisi gören 51 yaşındaki Celal Beyazit, doktor ve hastane personelinin alkışları arasında evine uğurlandı.

Yüksekova’da taburcu olan oğlu, gelini ve torununun ardından korona virüsü yenen Celal Beyazit de evine uğurlandı. Celal Beyazit, 48 gün boyunca çok iyi bakıldığını belirterek, tüm doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yüksekova Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Dr. Gözde Gürsoy Çirkinoğlu, hastanın 48 gündür tedavi gördüğünü belirterek, “Geldiği zaman durumu kötüydü. Solunum cihazına bağladık ve yoğun bakımda tedavilerini yaptık. Tüm ekip olarak çalışıp hizmet verdik. Onunla birlikte savaşıp koronayı yendik ve bugün taburcu ediyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vaka sayımız azalmış olabilir ama bu pandeminin bittiğini göstermez. Kendimize dikkat edeceğiz, evde kalmaya devam edeceğiz. Kendimizi daha çok korumalıyız ki bu hastalık bitene kadar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.