Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Hakkari'deki Jirki Aşiretinin kanaat önderi H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari'nin sevilen simaları arasında yer alan H. Mehmet Adıyaman, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi için kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde vefat etti. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Adıyaman'ın cenazesinin Kırıkdağ köyünde defnedileceği belirtildi.

Bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan 81 yaşındaki H. Mehmet Adıyaman, evli ve 41 çocuk babasıydı.

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