Hakkari’de çocuk parkları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, çocuk parklarını dezenfekte etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Hakkari Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 014 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri kent merkezindeki parkları dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.0015.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.