Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de karayoluna giren küçükbaş hayvanlar, trafiğin aksamına neden olunca, trafik polisleri önlem aldı.<br>Hakkari'de kış aylarını köyde geçiren çobanlar, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sürüleriyle yayla yoluna çıkmaya başladı. Hakkari'de çobanlık yapan Hamdullah Adıyaman da kente yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na gitmek üzere 500 koyunu ile birlikte yola çıktı. Ancak, koyunların trafiğin yoğun olduğu Hakkarı-Van karayoluna çıkınca trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, koyunlar karayolundan çıkıncaya kadar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamamı için önlem aldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-22 11:47:20<br>
-
Son Dakika
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.