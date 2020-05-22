Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekiplerine saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekiplerine saldırı

DHA

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİVan karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.  Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında HakkariVan karayolu üzerinde meydana geldi. Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girerken, araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112, AFAD, İtfaiye ve çok sayıda polis ekipleri...

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekiplerine saldırı

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİVan karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı. <br>Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında HakkariVan karayolu üzerinde meydana geldi. Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girerken, araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112, AFAD, İtfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinasının yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  <br>Bu arada, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-22 16:43:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet tırın altına girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet tırın altına girdi: 1 yaralı
Hakkari şehir merkezinden koyun sürüsü geçti Yaylaya göç eden koyun sürüsü, polis eşliğinde şehrin ortasından geçti
YEREL HABERLER Hakkari şehir merkezinden koyun sürüsü geçti Yaylaya ...
Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı
YEREL HABERLER Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı
Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı
YEREL HABERLER Karayoluna giren koyun sürüsü, trafiği aksattı
Yüksekova'da anahtarlar teslim edilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da anahtarlar teslim edilmeye devam ...
Başkan Büyüksu’dan engelli Özdemir'e bebek arabası
YEREL HABERLER Başkan Büyüksu’dan engelli Özdemir'e bebek arabası
Hakkari’de çocuk parkları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari’de çocuk parkları dezenfekte edildi
Hakkari’de 175 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 175 ünite kan toplandı
Belediye Başkanı Saklı’nın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Saklı’nın korona virüs testi pozitif ...
Jirki Aşiretinin ileri geleni toprağa verildi
YEREL HABERLER Jirki Aşiretinin ileri geleni toprağa verildi
Koronavirisü yenen kanat önderi, kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirisü yenen kanat önderi, kalp krizinden ...
Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti
YEREL HABERLER Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti
48 gündür korona virüs tedavisi gören hasta taburcu edildi
YEREL HABERLER 48 gündür korona virüs tedavisi gören hasta taburcu ...
Kaykamak Doğramacı’dan ‘Sarı Kız’ın sahibine ziyaret
YEREL HABERLER Kaykamak Doğramacı’dan ‘Sarı Kız’ın sahibine ziyaret
Van-Hakkari karayolu pırıl pırıl
YEREL HABERLER Van-Hakkari karayolu pırıl pırıl
Dezenfekte ekibi tam not aldı
YEREL HABERLER Dezenfekte ekibi tam not aldı
Temizlik işçilerinin zorlu çalışması
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinin zorlu çalışması
Sağlık çalışanları Vatan Tepesi’ne fidan dikti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Vatan Tepesi’ne fidan dikti
Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar, konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar, ...
Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor (2)
YEREL HABERLER Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız ...
Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız ...
Bataklığa saplanan hayvanına kavuşan Atasoy’un mutluluğu
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan hayvanına kavuşan Atasoy’un ...
Yüksekova'ya 80 milyon liralık temiz su arıtma tesisi
YEREL HABERLER Yüksekova'ya 80 milyon liralık temiz su arıtma tesisi
Zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X