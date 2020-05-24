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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

İHA

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri bayramda da yardıma muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Hakkari il genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan, aç ve açıkta aile bırakmayan SYDV ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden tespit ettikleri 28 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundular. Korona virüs tedbirleri kapsamında ve bayram da kendilerini yalnız bırakmayan valilik ekibine teşekkür eden ihtiyaç sahibi aileler ilk defa bu denli büyük bir çalışmanın yapılarak, ihtiyaç sahibi aileleri ulaşıldığını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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