Bakan Soylu, üs bölgelerinde asker ve polislerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi. Bakan Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi, Evliya Tepe Üs Bölgesi, Yüksekova Polis Özel Harekat Yerleşkesi'nde polisler ve aileleriyle bayramlaştı. Bakan Soylu burada bazı asker ve polislerin ailelerini arayıp Ramazan bayramlarını kutladı.

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