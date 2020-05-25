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Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, taksi durağı kulübesi yerinden söküldü

DHA

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, taksi durağı kulübesi yerinden söküldü

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de etkili olan şiddetli rüzgar, çok sayıda binanın çatılarını uçururken, taksi durağı kulübesinin ise yerinden sökülmesine neden oldu. Rüzgarın savurduğu çatı parçalarının isabet ettiği araçlar da hasar gördü.<br>Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar, çok sayıda binanın çatılarını uçurdu. Yollara doğru düşen çatı parçaları ise bazı araçlarda hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarda, taksi durağı kulübesi ise yerinden sökülerek, caddeye savruldu. İtfaiye ekipleri, düşme tehlikesi olan malzemelere karşı tedbir alıp, yollara düşen çatı parçalarını temizlemeye çalıştı. Kentte fırtınanın etkili olduğunu belirten Azat Koç, evinde ve aracında hasar meydana geldiğini söyledi.<br>Öte yandan hasar oluşan elektrik dağıtım hatlarının onarılması için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-05-25 11:12:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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