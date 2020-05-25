Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı

Sakarya'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocukların bayramını kutlayarak şeker ve değişik hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçiren çocukları evlerinin önünde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, çocuklara tedbirleri hatırlatarak şeker ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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