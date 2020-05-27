Asker ve sağlıkçılardan ‘evde kal’ çağrısı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli jandarma ve sağlık çalışanları ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Şemdinli Devlet Hastanesine bağlı çalışan 112 Acil Servis ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, korona virüsü sürecinde de halka hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor. Asker ve sağlıkçılar Şemdinli halkının bayramını kutlarken, evde kalmaları konusunda da uyarıda bulundu.

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