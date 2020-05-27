Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 23 Mayıs 2020 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında yapılan operasyonlar neticesinde, terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbaharyaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen 2 adet sığınak içerisinde yapılan aramada 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG7 roketatar, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 adet doçka mühimmatı, 178 adet uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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