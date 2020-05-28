Hakkari'de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. 16 Mart 2020 tarihinde itibaren yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarına ara verilmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs'tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınabileceği kararı alınmıştır. İlimizde cuma namazlarının kılınacağı yerler; Pehlivan MahallesiHedef Halı Saha,Gazi MahallesiKırk Konutlar Bahçesi, Bulak MahallesiHalk Eğitim Merkezi Arkasında (Eski YİBO Yeri), Dağgöl MahallesiŞerefağa Camii Yanı (Ciğer Apartmanının Arkası)Sümbül Mahallesiİl Özel İdare Girişi (H. Mustafa Camii Aşağısı)Biçer Mahallesi Gülereşbaba Camii Arkası, Sümbül MahallesiH. Hüseyin Çatal Camii YanYeni MahalleYeni Mahalle Camii Yanı,Yeni MahalleH. İsmail Bal Camii Aşağısı,Karşıyaka MahallesiGobsi TOKİ Konutları Civarı, Bulak MahallesiUlu Camii Yanı (Belediye Parkının Ön Tarafında) Merzan MahallesiDörtyol Camii Yanı (Sosyal Bilimler Lisesi Yanı)."

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