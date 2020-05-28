Vali Akbıyık: “Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: “Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini verdi.

Vali Akbıyık: “Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini verdi.
Vali İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ‘Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri’ projesinin uygulandığı alanda yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, HakkariÇukurca kara yolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağını söyledi. Geçen yıl hazırlanan projenin Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini ve çalışmalara başlanıldığını söyleyen Vali Akbıyık, 30 bin metrekarelik bir alanda proje gerçekleştiğini belirtti. Proje alanında ağaçlandırma yaptıklarını da anlatan Vali Akbıyık, bölgeye 3 bine yakın fidan diktiklerini söyledi.

“Zap Seyir Terasında Hakkari’nin güzelliklerini izleyeceğiz”
Projenin içersinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları, dinleme alanları bulunduğunu belirten Vali Akbıyık, “Zap Seyir Terasında Hakkarimizin güzelliklerini izleyeceğiz. Bir taraftan Mir Kalesi projesi şu anda yapıldı ve 2020 yılı içerinden bitirilecek. Orası ayrıca Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Zap projesi ile Hakkari'nin güzelliklerine güzellik katılacak. İnşallah Zap projesini 2020 yılından bitireceğiz. Çukuruca tarafına doğru cam seyir terasları olacak. Aşağı tarafta kafe köprü projemiz olacak. Bu kafe köprü cam görüntülü olacak. Hakkarililerin ve dışarıdan Hakkari'ye gelen turistlerin ve yabancıların rahatlıkla gidecekleri, eğlenecekleri ve oturacakları yerler olacak. Tabi sadece sosyal ya da yürüme alanları değil, Zap’ta birçok sporun yapılacağını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışımlarımız devam ediyor” dedi.

“Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız”
Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini de veren Vali Akbıyık, “Hakkari; dağları, Zap suyu, kilimi ve balı ile ünlüdür. Biz Hakkari'nin ekonomik durumunu canlandıracak, ekonomiye katkı yapacak her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir tarafta sıcak su sondajı yapıyoruz, HakkariVan sınırında. Bir tarafta kilimle ilgili yine Hakkari'nin tarihi, yöresel kültürünü yansıtan el sanatları ile ilgili bir projemiz var. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği bu projede, yaklaşık 350 kişiyi istihdam edeceğiz. Bunlar engelli ve kadınlar. Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız ve yine Nehri’de Seyyid Taha Hazretlerinin türbesinin olduğu yer Şemdinli'de inanç turizmi anlamında çok ziyaretçi çekiyor. Orada birçok düzenlemeler yaptık. Kayme Sarayı’nı ve çevresini değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de gıda denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de gıda denetimi
Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari’deki iş yerleri dezenfekte edildi
Hakkari'de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu
Türkiye’nin en genç ili Hakkari
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç ili Hakkari
Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’de hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de hasar tespit çalışmaları sürüyor
Asker ve sağlıkçılardan ‘evde kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Asker ve sağlıkçılardan ‘evde kal’ çağrısı
Fırtınanın uçurduğu çatı 2 evde hasara yol açtı
YEREL HABERLER Fırtınanın uçurduğu çatı 2 evde hasara yol açtı
Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu
YEREL HABERLER Hakkari caddeleri yeni çöp konteynerlerine kavuştu
Hakkari Kent Park yeniden temizlendi
YEREL HABERLER Hakkari Kent Park yeniden temizlendi
Hakkari pırıl pırıl
YEREL HABERLER Hakkari pırıl pırıl
Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi
YEREL HABERLER Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi
Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp ...
Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti
YEREL HABERLER Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti
Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X