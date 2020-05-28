Hakkari’de Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma

Hakkari İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı kılınacak yerlerde çalışma başlatıldı.
Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle Cuma namazlarının açık havada kılınması kararı üzerine Hakkari’de de tüm tedbirler alındı. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi ekipleri, Cuma namazı kılınacak alanlarda çalışma başlattı.
Cuma namazının kılınacağı alanlar ise şöyle belirlendi:
“Pehlivan MahallesiHedef Halı Saha, Gazi MahallesiKırk Konutlar Bahçesi, Bulak MahallesiHalk Eğitim Merkezi arkasında (Eski YİBO Yeri), Dağgöl MahallesiŞerefağa Camii yanı (Ciğer Apartmanının Arkası), Sümbül Mahallesiİl Özel İdare girişi (H. Mustafa Camii Aşağısı), Biçer Mahallesi Gülereşbaba Camii arkası, Sümbül MahallesiH. Hüseyin Çatal Camii yanı, Yeni MahalleYeni Mahalle Camii yanı, Yeni MahalleH. İsmail Bal Camii aşağısı, Karşıyaka MahallesiGobsi TOKİ Konutları civarı, Bulak MahallesiUlu Camii yanı (Belediye Parkının Ön Tarafında), Merzan MahallesiDörtyol Camii yanındaki (Sosyal Bilimler Lisesi Yanı) alanlar.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.