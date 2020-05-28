500 yıllık caminin avlusunda Cuma namazı hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi 500 yıllık Emirşaban Camisinin avlusu Cuma namazı için temizlenerek dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, yaklaşık 2 aydır pandemiden dolayı Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Çukurca’daki camilerin de ibadete kapalı olduğunu belirtti. Ensar Dündar, “Yarın camimizin avlusunda Cuma namazının kılınması ihtimaline karşı ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapıldı. Tabi ki yine sosyal mesafeyi dikkate alarak vatandaşlarımız ibadetlerini gerçekleştirecekler. Umuyorum ülkemizdeki bu salgın bir an önce son bularak vatandaşlarımız eski hayatlarına geri dönerler” dedi.

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